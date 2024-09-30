'Aziz Yıldırım Florya projesine giriyor' iddiaları sonrası açıklama geldi!

30 Eylül 2024 18:24 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:28

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Galatasaray'ın Florya Projesi'ne ihalede teklif sunacağı öne sürüldü. Söz konusu iddialar sonrası Aziz Yıldırım kanadından açıklama geldi.

Galatasaray​'ın Florya Projesi’nde sona yaklaşılırken Fenerbahçe​ eski başkanı Aziz Yıldırım​'ın ihalede öne çıkan en güçlü isimlerden biri olduğu iddia edildi. Bu projeyle birlikte Galatasaray, hedeflenen gelire ulaşarak tüm mali yükümlülüklerini ortadan kaldırmayı amaçlarken Yıldırım kanadından açıklama geldi.

Mevcut borçlarının banka kredilerini ve diğer finansal yükümlülükleri tamamen bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip bu sayede Finansal Fair Play'den de çıkmayı planlıyor.

AZİZ YILDIRIM FLORYA PROJESİNE GİRECEK Mİ?

Florya projesi için açılacak ihaleye katılacağı iddia edilen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği haberlerinin gerçekle örtüşmediğini ifade eden Yıldırım, inşaat sektöründe 20 yıldır yer almadığını hatırlattı.

"HABERCİLİK ETİĞİNE YAKIŞMAMAMAKTADIR"

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."