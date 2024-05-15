Aziz Yıldırım ve Jose Mourinho'dan dev plan! İşte gidecek futbolcular

15 May 2024 10:58 - Güncelleme : 15 May 2024 10:58

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, sürpriz hamlelerle gelmek istiyor. Aziz Yıldırım dünyaca ünlü teknik direktör, Jose Mourinho’yu takımın başına getirmek için kolları sıvadı.

Aziz Yıldırım'ın Portekizli hoca ile şampiyon kadroyu oluşturmak için yeni sezon planlaması yapıldığı öğrenildi. Bir yandan seçim için çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım ve ekibi diğer yandan birçok önemli isimle temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye önemli transferler yapacağının mesajını veren Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile yaptığı toplantılar sonrası takımdan ayrılacak isimleri belirledi.

DZEKO VE CENGİZ YOLCU

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atarsa, iddialara göre Cengiz Ünder ile Edin Dzeko yeni sezonda takımda olmayacak. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi demek, Fred için artı anlamına geliyor.

Çünkü Sambacıyı 2018'de Jose Mourinho, Manchester United'a aldırmıştı. ManU o dönem Brezilyalı için 59 milyon euro Shakhtar Donetsk'e ödemişti. Jose'nin imza atması Fred için sevindirici olacak ancak Dzeko ve Cengiz Ünder için ise yolun sonu anlamına geliyor.

Keza Jose Mourinho, Roma'ya 1 Temmuz 2021'de imza attıktan 4 gün sonra Cengiz Ünder'le yollarını ayırmış, milli oyuncu Marsilya'ya kiralanmıştı.

Cengiz gibi başkent ekibine veda eden diğer isim ise Edin Dzeko'ydu. Portekizli çalıştırıcı, yaşından dolayı Boşnak golcüyü takımda istememiş, Dzeko da İnter'e gitmişti. İki oyuncu, benzer senaryoyu Fenerbahçe'de yaşayabilir.

İRFAN'IN BİLETİ KESİLDİ

Daha önce İrfan Can, transferini sert sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım’ın, genel kurulda başkan seçilmesi halinde tecrübeli futbolcuyla yolları ayıracağı iddia edildi.

MERT HAKAN'A KONTRAT ÖNERİLMEDİ

Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'a yeni kontrat önerilmedi. Başkan Ali Koç, 'kongreden sonra görüşelim' dedi. Ancak Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda tecrübeli futbolcuyla sözleşme uzatılmayacağı düşünülüyor.

SZYMANSKI AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'yle sezon sonunda yollar ayrılacak. Polonyalı oyuncu, Bundesliga ve İtalya'dan aldığı teklifler sonrasında sarı-lacivertlilerde kalmak istemiyor.

Sebastian'ın menajeri, haftaya İstanbul'a gelecek ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Yıldırım yönetimi Polonyalı oyuncunun bonservisinden gelen parayla kadroya dünyaca ünlü yıldızları katmayı planlıyor.

FERDİ'YE KAL BASKISI

Fenerbahçe'deki son sezonunu geçiren Ferdi Kadıoğlu'nu bir yıl daha takımda tutmak için ikna turları başladı. Aziz Yıldırım, Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'yla görüşme yaptı ve seçilmesi halinde Ferdi'nin bir sezon daha sarı-lacivertli formayı giymesini istedi.