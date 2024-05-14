Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel karar
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
14 May 2024 20:35 - Güncelleme : 14 May 2024 20:41
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ezeli rakibinin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine büyük önem veriyor. Sarı-lacivertlilerde yönetimin bu karşılaşmaya özel prim verilmesini gündemine aldığı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak dev maç için Fenerbahçe yönetiminden çarpıcı bir hamle geldi.
GALATASARAY MAÇINA ÖZEL PRİM
Şampiyonluk umutlarını son maça taşımak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mutlak yenmek istiyor.
Fanatik'te yer alan haberde; Sarı-lacivertli yönetimin bu karşılaşma için futbolculara özel prim verilmesini gündemine aldığı ifade edildi.
Haberde ayrıca yönetimin hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yaparak futbolcularla vakit geçireceği ve moral verecekleri de belirtildi.
Kaynak: Fanatik