Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel karar

14 May 2024 20:35 - Güncelleme : 14 May 2024 20:41

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak dev maç için Fenerbahçe yönetiminden çarpıcı bir hamle geldi.

GALATASARAY MAÇINA ÖZEL PRİM

Şampiyonluk umutlarını son maça taşımak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mutlak yenmek istiyor.

Fanatik'te yer alan haberde; Sarı-lacivertli yönetimin bu karşılaşma için futbolculara özel prim verilmesini gündemine aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca yönetimin hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yaparak futbolcularla vakit geçireceği ve moral verecekleri de belirtildi.