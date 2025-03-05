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Editor
 | Burak Ayaydın

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tavsiye! Fenerbahçe'de sürpriz öneri

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kritik noktayı gösterdi. Galatasaray'da primlerin ödenmediği süreçte, Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine sürpriz bir öneri geldi ve Fenerbahçe için çok avantajlı olabileceğini belirtti.

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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tavsiye! Fenerbahçe'de sürpriz öneri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 21:00

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, şu anki başkan Ali Koç'a önemli bir tavsiye geldi. Şampiyonluk yarışının kızıştığı günlerde Galatasaray'ın primleri aksatmasının hata olduğunu belirten Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve yönetime kritik hamleyi anlattı.

FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A PRİM TAVSİYESİ

Şampiyonluk yarışının son dönemecine girilirken, Fenerbahçe'de yöneticiler bir araya geldi ve süreci değerlendirdi. Galatasaray'ın sezon boyunca primleri aksatmasının bir hata olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine tam şu zaman diliminde prim artırmanın mantıklı olacağını ifade etti ve bu kararın büyük bir avantaja dönüşebileceğini belirtti. Galatasaray'ın ödemeleri aksatmaya devam etmesi durumunda iyice düşüşe geçeceği beklentisinden bahseden deneyimli yönetici, sarı lacivertli ekip için şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak üzere olduklarının altını çizdi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında buzlar eridi - Eurosport

GALATASARAY'DAKİ PRİM KRİZİ

Sarı kırmızılı ekipte, sezon başından bu yana primler ödenmiyor ve futbolcular bu durumdan çok rahatsızlar.

SÜPER LİG'DE SON DURUM

Lig tablosunun zirvesinde 65 puanla Galatasaray yer alırken, Fenerbahçe ise 61 puanla ikinci sırada.

Sıkça Sorulan Sorular

AZİZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDADIR?
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 72 yaşındadır.
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ETİKETLER
#galatasaray
#ali koç
#trendyol süper lig
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
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