Fenerbahçe resmen anlaştı! Başkan Ali Koç ilk transferi bitiriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Filip Kostic transferine onay verdi. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic, Ali Koç yönetiminin Juventus ile yapacağı görüşmeler sonrasında resmen açıklanacak. Deneyimli sol bek ile ön anlaşma yapıldı.

Ali Koç'tan Fenerbahçe yönetimine Filip Kostic için onay çıktı. Fenerbahçe'deki performansıyla genel olarak memnun kalınan Filip Kostic için Juventus ile görüşmeler resmen başlıyor. Başkan Ali Koç'un izniyle, Sırp bek ile daha şimdiden ön anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN FILIP KOSTIC TRANSFERİNE ONAY

İtalyan basınının duyurduğu habere göre Fenerbahçe ile Juventus arasında yakında görüşmeler başlayacak! 32 yaşındaki kiralık bek oyuncusunun performansından memnun olan Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da 'kalmalı' talimatıyla birlikte harekete geçti. Sırp savunmacı ile prensipte anlaşan yönetim, Juventus ile de makul bir zeminde buluşmayı hedefliyor. İtalyan devi, Kostic için 2022 yazında 14.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

24 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 mücadelede boy gösteren deneyimli bek, 2 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağladı.