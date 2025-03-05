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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho biletini kesmişti! Fenerbahçe'de yıldız ismin ayrılığı resmen duyuruldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun verdiği şansı değerlendiremeyen Bright Osayi Samuel ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından ayrılığına onay verilen Bright Osayi Samuel, Premier Lig ekibiyle ön anlaşmaya vardı.

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Jose Mourinho biletini kesmişti! Fenerbahçe'de yıldız ismin ayrılığı resmen duyuruldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 16:04

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun son bir şans verdiği Bright Osayi Samuel, İngiltere'ye transfer oluyor. Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini reddeden Bright Osayi Samuel için Jose Mourinho'dan da 'daha fazla uğraşılmamalı' yorumu geldi. Nijeryalı bek, önümüzdeki yaz Türkiye'den resmen ayrılacak.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, ikas Eyüpspor maçını değerlendirdi - Fenerbahçe Spor Kulübü

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE BRIGHT OSAYI SAMUEL İNGİLTERE YOLCUSU

Uzun zamandır sözleşme kriziyle gündemde olan ve üzerine de Jose Mourinho'nun verdiği forma şansını iyi değerlendiremeyen Osayi, an itibarıyla Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile ön anlaşmaya vardı! İngiltere basını sürpriz transferi duyururken, lig tablosunda üçüncü sırada olan Nottingham'ın böyle bir takviye yapması da ayrıca dikkat çekti. Fenerbahçe yönetimi ile birkaç kez görüşmesine rağmen hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmayan 27 yaşındaki futbolcunun, kız arkadaşının da etkisiyle gemileri yaktığı düşünülüyor.

Tam 40 Katı: Bright Osayi-Samuel İçin Astronomik Rakam- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

GELECEK YAZ BONSERVİSSİZ AYRILACAK

Birkaç ay sonra sözleşmesi sona erecek olan Osayi, İngiliz ekibine bonservissiz şekilde katılacak. Deneyimli sağ bek, bu sezon Fenerbahçe ile 29 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca bu mücadelelerde 1783 dakika sahada kalan Osayi'nin, hücum bölgesindeki tercihleri taraftarlar arasında çok eleştirilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NİJERYALI FUTBOLCUNUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Osayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
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#jose mourinho
#bonservis
#bright osayi-samuel
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