Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklamalar!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa sürecine dair kritik açıklamalar yapan Portekizli hoca, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

"SADECE FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM"

Basketboldaki yapılanmaya değinen Jose Mourinho, "Sarunas Jasikevicius çok büyük bir koç, büyük bir kişilik. Başka takımlardayken bile onun başarısı beni etkiliyordu. Burada ise o hissi daha derinden anladım. Ama futboldaki başarı için hepimiz aynı yönde hareket etmeliyiz. Basketboldaki yapı daha oturmuş durumda. Önemli olan benim geleceğim değil, tek düşündüğüm şey Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLAR VAR"

"Saha dışında zorluklarla karşılaşmadık, saha içerisinde zorluklarla karşılaştık. Çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplere saygı duyduk. Büyük zorluklar yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek."

"İSKOÇYA BANA ÇOK ŞEY KATTI"

İskoçya'da yaşadığı yılları anlatan Jose, "Sosyalleşme ortamını çok sevmezdim ama orada önemli insanlarla tanıştım. Zorlandığım ama şu anda harika olarak nitelendirdiğim bir dönemdi. Bana çok fazla imkân sunan bir ortam vardı. Oradaki teknik direktörlük kursunda çok şey öğrendim." dedi.

"İLERİDE İSKOÇYA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

"Şu an değil ama gelecekte İskoçya'da çalışmak isterim. Çünkü orada tutku var. Celtic ve Rangers büyük takımlar, taraftarları çok etkili. İki takıma da saygı duyuyorum."

"ASLA AĞLAMADIK"

"Oğuz Aydın çok önemli bir oyuncu ama maalesef Avrupa listemize yazamadık. Turnuvadaki kart sistemini adil bulmuyorum, kadro derinliği konusunda sıkıntılara sebep oluyor. Fred'in eksikliğinde ise farklı opsiyonlarımız var. Bu tarz durumlara karşı asla ağlamadık, yakınmadık, her zaman çözüm buluyoruz."

"Rangers teknik adamının futbolculuk geçmişine hakimim ama hocalık süreciyle ilgili pek bilgim yok. Kağıt üzerinde negatif bir öz geçmişi olabilir ama önceki teknik direktörlerine kıyasla Rangers'ı daha zorlu bir takıma dönüştüreceğini tahmin ediyorum. İki taraf için de zorlu bir maç olacak."