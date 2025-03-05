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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe için İtalya'dan transfer iddiası! Galatasaray ile anlaşmış, taraftar istememişti

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer hamlelerine şimdiden başlarken İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre Sarı Kanarya geçen yaz Galatasaray ile anlaşan ancak sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterince yatan Uruguaylı ön liberoya kanca attı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe için İtalya'dan transfer iddiası! Galatasaray ile anlaşmış, taraftar istememişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:10

Fenerbahçe bir yandan Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışı sürdürürken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden hamleler yapıyor. Ali Koç yönetimi bu doğrultuda gizliden gizliye çalışmalarına devam ederken İtalya'dan dikkat çekici bir iddia geldi.

AMRABAT'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Lazio'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'yu takibe aldı. Haberde; Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı Vecino'yu fırsat transferi olarak gördüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin Vecino'yu makul bir bedelle kadrosuna katması durumunda Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bilgisine de yer verildi.

GALATASARAY TARAFTARI PROTESTO ETMİŞTİ

Vecino, iki sezon önce yaz transfer döneminde Galatasaray'la anlaşmış, oyuncunun gelişi için özel uçak dahi kiralanmıştı. Ancak aynı gece Galatasaray taraftarları bu transfere yönelik protesto kampanyası başlatınca yönetim bir açıklama yaparak oyuncuyu almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Buna karşın Vecino ise o dönemde teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takımda kalmasını istediği için Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiğini duyurmuştu.

16 MAÇTA OYNADI

Vecino, bu sezon Lazio formasıyla Avrupa Ligi ve Serie A'da toplam 16 resmi maçta görev aldı. Bu müsabakalarda toplam 882 dakika sahada kalan Uruguaylı ön libero, takımına 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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