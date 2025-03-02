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Editor
 | Burak Ayaydın

Sofyan Amrabat transferi gerçekleşiyor! Jose Mourinho onayladı Fenerbahçe'ye piyango vurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'ın ayrılığına onay çıktı. Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan Sofyan Amrabat; Jose Mourinho'nun da onayıyla 'gönderilecekler' listesine eklendi, tabii 12 milyon Euroluk kâr miktarıyla. İşte sürpriz transferin detayları.

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Sofyan Amrabat transferi gerçekleşiyor! Jose Mourinho onayladı Fenerbahçe'ye piyango vurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 13:39

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sofyan Amrabat, Jose Mourinho tarafından resmen gözden çıkarıldı. Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, Jose Mourinho'nun da onayıyla kârlı bir transfer sürecine dönüşüyor. Sarı lacivertli ekip, transferde satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

Anında 12 milyon euro kar: Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat planı - 3. Foto

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN SOFYAN AMRABAT KRİTİĞİ

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli resmen devreye girdi. Fenerbahçe'de orta sahada ve stoperde görev yapan Amrabat, ağırlığı ve pas tercihleriyle çok eleştiriliyordu. Süreçten hareketle de oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaktan emin olamayan Fenerbahçe yönetimi, Al Ahli'nin devreye girmesiyle tavır değiştirdi! Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gelecek sezon planlamasında Faslı futbolcuyu düşünmeyen Fenerbahçe, oyuncunun 13 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak ve 25 milyon Euro gibi bir bonservisi gözden çıkaran Al Ahli ile hızlıca anlaşma sağlayacak. Jose Mourinho'nun gelecek sezonda devam etmek istemediği Amrabat, kiralık transfer sürecinde Fenerbahçe için mali bir avantaja dönüşmüş olacak.

Anında 12 milyon euro kar: Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat planı - 4. Foto

PERFORMANS BİLGİLERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan defansif futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SOFYAN AMRABAT'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon Eurodur.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#piyango
#Sofyan Amrabat
#Fenerbahçe Derbisi
#Transfer Haberleri
#Spor
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