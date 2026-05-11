Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli kongre düzenleneceğini bildirmişti. Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlığa adaylıklarını açıklayan isimler oldu.

HABERİN ÖZETİ Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi manifesto! "Birleşme" mesajı verildi Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı birleştirme mesajı içeren bir manifesto yayımladı. Fenerbahçe Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı ve şampiyonluk hasreti 12 yıla çıktı. Olağanüstü seçimli kongre 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa adaylıklarını açıkladı. Aziz Yıldırım, sosyal medya hesabından 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı bir manifesto yayımladı. Manifestoda birleşme, aidiyet, direnç, şeref, zafer, ortak hedefe yürüme iradesi ve pes etmeme gibi temalar vurgulandı. Fenerbahçe'nin 120. yılında daha güçlü olması ve kişilerin değil, herkesin Fenerbahçe'si olması hedefleniyor.

Sarı-lacivertlilerde seçime doğru geri sayım sürerken başkan adayları da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kullanılan sosyal medya hesabından manifesto yayımlandı. 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı manifestoda şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe’ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe’sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe’yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe’yi yeniden ‘Bizim Fenerbahçemiz’ olarak hissetmesi. 120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe’si. Bizim Fenerbahçemiz."