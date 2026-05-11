Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi manifesto! "Birleşme" mesajı verildi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yönetim seçimine doğru geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertlilerdeki seçim öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan birleşme manifestosu yayımlandı. Manifestoda, "120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe'si. Bizim Fenerbahçemiz" ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi manifesto!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 22:07

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve hasreti 12 yıla çıkan 'de başkan , 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli kongre düzenleneceğini bildirmişti. Fenerbahçe'de seçim öncesi ve Hakan Safi, başkanlığa adaylıklarını açıklayan isimler oldu.

HABERİN ÖZETİ

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi manifesto! "Birleşme" mesajı verildi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı birleştirme mesajı içeren bir manifesto yayımladı.
Fenerbahçe Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı ve şampiyonluk hasreti 12 yıla çıktı.
Olağanüstü seçimli kongre 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa adaylıklarını açıkladı.
Aziz Yıldırım, sosyal medya hesabından 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı bir manifesto yayımladı.
Manifestoda birleşme, aidiyet, direnç, şeref, zafer, ortak hedefe yürüme iradesi ve pes etmeme gibi temalar vurgulandı.
Fenerbahçe'nin 120. yılında daha güçlü olması ve kişilerin değil, herkesin Fenerbahçe'si olması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Sarı-lacivertlilerde seçime doğru geri sayım sürerken başkan adayları da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi manifesto! "Birleşme" mesajı verildi

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde kullanılan sosyal medya hesabından manifesto yayımlandı. 'Bizim Fenerbahçemiz' başlıklı manifestoda şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir birleşme manifestosudur. Ayrışma manifestosu değildir. Fenerbahçe’ye gönül vermiş milyonların ortak aidiyetidir. Yani hepimizin Fenerbahçe’sidir. Bizim Fenerbahçemiz meydan okumadır. Bizim Fenerbahçemiz dirençtir, şereftir, zaferdir. Fenerbahçe’yi en büyük yapan sadece kupalar değildir. Aynı hedefe yürüyen insanların büyük iradesidir. Omuz omuza verildiğinde hissedilen o eşsiz duygudur. Bizim Fenerbahçemiz en zor anlarda bile pes etmeyen, formanın hakkını son ter damlasına kadar veren asil ruhtur. Bizim Fenerbahçemiz sorumluluktan kaçmaz, meydan okumaktan vazgeçmez. Şimdi yeniden Çubukluya, armaya ve şampiyonluğa inanma zamanı. Geçmişin tecrübesini, yeni dönemin enerjisiyle birleştirme zamanı. Kırgınlıkları değil ortak hayalleri büyütme zamanı. Çünkü mesele sadece bir seçim değil. Mesele hepimizin Fenerbahçe’yi yeniden ‘Bizim Fenerbahçemiz’ olarak hissetmesi. 120. yılda daha güçlü Fenerbahçe için. Kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçe’si. Bizim Fenerbahçemiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dursun Özbek'ten flaş Mauro Icardi ve Okan Buruk açıklaması
Fenerbahçe bayrakları köprülere asıldı
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Sadettin Saran
#Şampiyonluk
#Futbol
#olağanüstü kongre
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.