Bahis oynayan futbolcular! TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama

Bahis oynadığı tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcular, itiraz dilekçelerini TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na(PDFK) iletmişti...
Yapılan incelemenin ardından TFF'den yapılan açıklamada, 35 futbolcunun itirazlarının reddedildiği bildirildi.
Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:
Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Alassane Ndao, Oktay Aydın, Orkun Özdemir.... Eren Karadağ, Kadir Kaan Yurdakul, Metehan Baltacı, Yusuf Özdemir
Ahmet Abdullah Çakmak, Atakan Cangöz, Bartu Göçmen, Berkan Mahmut Keskin, Ensar Bilir, Fırat İnal, Muhammed Ali Özbaskıcı, Uğur Adem Gezer
Abdurrahman Bayram, Abdurrahman Üresin, Arda Hilmi Şengül, Bedirhan Özyurt, Berkan Aslan, Berşan Yavuzay, Boran Başkan, Engin Kadir Gıcır, Faruk Can Genç, Furkan Orak, Hasan Hüseyin Akınay, İlkan Sever, İsmail Kalburcu, İzzet Çelik, Muhammed Arda Kahveci, Selim Dilli, Yunus Emre Gedik, Yusuf Saitoğlu