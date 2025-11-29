Menü Kapat
13°
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bahis oynayan futbolcular! TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama

Son dakika haberi: TFF Tahkim Kurulu, bahis oynayan futbolcuların itirazlarıyla ilgili incelemelerin tamamlandığını açıkladı. TFF, 35 futbolcunun itirazlarını reddettiğini duyurdu.

Bahis oynayan futbolcular! TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 14:25
|
29.11.2025
29.11.2025
saat ikonu 15:22

Bahis oynadığı tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcular, itiraz dilekçelerini TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na(PDFK) iletmişti...

Yapılan incelemenin ardından TFF'den yapılan açıklamada, 35 futbolcunun itirazlarının reddedildiği bildirildi.

Bahis oynayan futbolcular! TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni açıklama

HANGİ FUTRBOLCU NE KADAR CEZA ALDI?

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

12 VE 9 AY MAHRUMİYETİ

Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Alassane Ndao, Oktay Aydın, Orkun Özdemir.... Eren Karadağ, Kadir Kaan Yurdakul, Metehan Baltacı, Yusuf Özdemir

6 AY HAK MAHRUMİYETİ

Ahmet Abdullah Çakmak, Atakan Cangöz, Bartu Göçmen, Berkan Mahmut Keskin, Ensar Bilir, Fırat İnal, Muhammed Ali Özbaskıcı, Uğur Adem Gezer

3 AY HAK MAHRUMİYETİ

Abdurrahman Bayram, Abdurrahman Üresin, Arda Hilmi Şengül, Bedirhan Özyurt, Berkan Aslan, Berşan Yavuzay, Boran Başkan, Engin Kadir Gıcır, Faruk Can Genç, Furkan Orak, Hasan Hüseyin Akınay, İlkan Sever, İsmail Kalburcu, İzzet Çelik, Muhammed Arda Kahveci, Selim Dilli, Yunus Emre Gedik, Yusuf Saitoğlu

