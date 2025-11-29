Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Dev derbide kimin kalesi daha güçlü? İstatistikler şaşırttı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi bir istatistik ise dikkat çekti. İki dev kulübün file bekçilerinin performansları karşılaştırıldı. İşte detaylar...

Dev derbide kimin kalesi daha güçlü? İstatistikler şaşırttı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 11:51

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Bu derbi öncesinde sarı-kırmızılılar yediği 8 golle Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise bu alanda kalesinde gördüğü 12 gol sonucunda Samsunspor ile 4. sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 6, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı.

Dev derbide kimin kalesi daha güçlü? İstatistikler şaşırttı!

KALECİLER BU SEZON DEĞİŞTİ

İki takım da bu sezon kalesinde değişikliğe gitti. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ardından Trabzonspor'dan milli kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Fenerbahçe de Manchester City'de oynayan Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna kattı.

Dev derbide kimin kalesi daha güçlü? İstatistikler şaşırttı!

KALECİLER VE ALDIKLARI SÜRE

Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan 8, Günay Güvenç de 5 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 7, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2 ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic de 1 müsabakada oynadı.

Dev derbide kimin kalesi daha güçlü? İstatistikler şaşırttı!

UĞURCAN İLE EDERSON İSTATİSTİKLERİ

Takımlarının birinci kalecileri konumunda olan Uğurcan Çakır ile Ederson ayrıca ligde 3'er maçta da kalesini gole kapadı. Bu sezon ligde Uğurcan, Galatasaray'ın kalesini korurken 5 gol yedi. Fenerbahçe'de ise Ederson kalesinde 7 gole engel olamadı.

Dev derbide kimin kalesi daha güçlü? İstatistikler şaşırttı!
