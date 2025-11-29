Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 14. haftada dev derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sakatlıklar ve cezalardan dolayı geçen haftaki Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki USG maçına eksik kadroyla çıkan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev maç için ilk 11'de değişiklik yapma kararı aldı.

OSIMHEN DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isim olan Osimhen’in Kadıköy’de takımdaki yerini alacağı belirtildi. Yoğun tedavi uygulanan Nijeryalı futbolcunun kendisini iyi hissettiği öğrenildi. Yine sakatlığı nedeniyle USG maçında oynayamayan Lemina’nın da büyük ihtimalle pazartesi günü forma giyeceği belirtildi.

SAĞDA BARIŞ, SOLDA KAZIMCAN

Teknik Direktör Okan Buruk’un, Singo, Sallai ve Kaan’ın yokluğunda sağ bekte Barış’a şans vereceği öğrenildi. Jakobs ve Eren’in bulunmamasından dolayı da sol bekte Kazımcan oynayacak.

SAVUNMA VE ORTA SAHA AYNI KALDI

Savunmanın merkezinde ise her zaman olduğu gibi Sanchez-Abdülkerim ikilisi forma giyecek. Orta alanda Torreira ile beraber yine partneri Lemina olacak.

SARA SAĞ KANATTA OYNAYACAK

Ön tarafta Sara’nın bu maçta sağ önde olacağı, Sane’nin ise sol önde değerlendirileceği belirtildi. Cim-Bom’da İlkay 10 numara pozisyonunda, Osimhen ise en uçtaki yerini alacak. Kalede de beklendiği gibi Uğurcan Çakır görev yapacak.