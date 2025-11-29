Menü Kapat
13°
Spor
Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11
'in lideri , 14. haftada dev derbide Kadıköy'de 'ye konuk olacak. Sakatlıklar ve cezalardan dolayı geçen haftaki Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki USG maçına eksik kadroyla çıkan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev maç için ilk 11'de değişiklik yapma kararı aldı.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11

OSIMHEN DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isim olan ’in Kadıköy’de takımdaki yerini alacağı belirtildi. Yoğun tedavi uygulanan Nijeryalı futbolcunun kendisini iyi hissettiği öğrenildi. Yine sakatlığı nedeniyle USG maçında oynayamayan Lemina’nın da büyük ihtimalle pazartesi günü forma giyeceği belirtildi.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11

SAĞDA BARIŞ, SOLDA KAZIMCAN

Teknik Direktör Okan Buruk’un, Singo, Sallai ve Kaan’ın yokluğunda sağ bekte ’a şans vereceği öğrenildi. Jakobs ve Eren’in bulunmamasından dolayı da sol bekte Kazımcan oynayacak.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11

SAVUNMA VE ORTA SAHA AYNI KALDI

Savunmanın merkezinde ise her zaman olduğu gibi Sanchez-Abdülkerim ikilisi forma giyecek. Orta alanda Torreira ile beraber yine partneri Lemina olacak.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11

SARA SAĞ KANATTA OYNAYACAK

Ön tarafta Sara’nın bu maçta sağ önde olacağı, Sane’nin ise sol önde değerlendirileceği belirtildi. Cim-Bom’da İlkay 10 numara pozisyonunda, Osimhen ise en uçtaki yerini alacak. Kalede de beklendiği gibi Uğurcan Çakır görev yapacak.

Okan Buruk derbi planını belirledi! Galatasaray'da ezber bozan karar ilk 11
