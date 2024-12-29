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Bakan Bak, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı kutladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 22:22 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:48
Bakan Bak, Beşiktaş&#039;ın yeni başkanı Serdal Adalı&#039;yı kutladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı​ ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan​ ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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Kaynak: tgrthaber.com
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