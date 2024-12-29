Bakan Bak, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı kutladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 22:22 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:48
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Kaynak: tgrthaber.com