Bakan Bak'ın heyecanı objektiflere yansıdı! Filenin Sultanları Hollanda'yı ezdi geçti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 15:03 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:04
Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenmeyi başardı. Nefesleri kesen maçı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Bakan Bak sosyal medya hesabından yaşadığı heyecanı "Eda Kaptan ile bloğa yükseldiğimiz doğrudur" sözleriyle paylaştı.
Filenin Sultanları bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Türkiye'nin hop oturup hop kalktığı maç Millilerimizin 3-2'lik müthiş galibiyetiyle sonuçlandı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Bakan Bak nefesleri kesen maçtaki heyecanını sosyal medya hesabından "Eda Kaptan ile bloğa yükseldiğimiz doğrudur" sözleriyle paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com