Barcelona kalecisi Ter Stegen'den övgü dolu sözler: En iyisi Arda Güler

06 Ağustos 2024 04:46 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 04:51

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündemde kalmaya devam ediyor. 19 yaşındaki millî futbolcu, İspanyol basınının yakın ilgisiyle karşı karşıya.

EL CLASICO'DA İLK 11'DEYDİ

Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği kampta El Clasico'da Barcelona ile karşı karşıya geldi. Los Blancos'un 2-1 kaybettiği mücadelede Arda Güler de ilk 11'de yer aldı.

1 ASİST YAPTI, GOLÜ SAYILMADI

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadeleyi yeşil sahada tamamladı. Süper solak, Madrid'in tek golünü atan Nico Paz'a kornerden asist yapan oyuncuydu.

GOLÜ SAYILMADI

Ayrıca maç 0-0 devam ederken Arda Güler şanssız bir an yaşadı. Harika bir top kontrolü ile savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

TER STEGEN'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Öte yandan İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan haberde; El Clasico esnasında Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in, Arda Güler'i övdüğü iddia edildi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar Barcelona sezon öncesi El Clasico'yu kazanmış olsa da, iyi bir maç çıkaran ve hatta sahadaki diğer oyunculardan üstün olduğunu gösteren birçok Real Madrid oyuncusu vardı.

En iyisi ise tatilden fiziki durumu mükemmel olarak dönen ve motivasyonu yüksek olan Arda Güler'di. Gerçek şu ki, Türk futbolcu son aylarda kas kütlesini geliştirmek ve formda kalmak için çok çalıştı.

Real Madrid teknik ekibi, oyuncunun gösterdiği gelişme karşısında hayrete düştü ve bu sezon onun şampiyonluk için mücadele edeceğinden hiç şüpheleri yok. Çünkü Arda, ilk 11'de oynayabilecek şartlara sahip.

Arda Güler sünger gibidir. Meslektaşlarından öğrenmeyi ve her geçen gün gelişmeyi seviyor. Real Madrid'de, bu sezon öncesi dönemdeki tutumunun, fiziksel durumları da dahil olmak üzere geçen yıla göre tamamen farklı olduğunu garanti ediyorlar.

Madrid'de onun kalitesinden hiçbir zaman şüphe duymadılar ama daha çok çalışması ve oyunculuk tarzını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Geçtiğimiz aylarda Arda bunu başardı ve Ancelotti ile tüm takım arkadaşlarının kalbini kazandı.

RÜDİGER'E ARDA GÜLER'İ ÖVDÜ

Son olarak Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen; Rüdiger'e Arda ile ilgili, 'Onu ikili mücadelelerde çok güçlü gördüm, çok ilerleme kaydetmiş' dedi."