Barcelona Kenan Yıldız ile ilgileniyor!

İtalya devi Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, gün geçtikçe kendisi ile ilgilenen kulüplerin sayısını artırmaya devam ediyor. İngiliz kulüplerini peşine takan kanat futbolcusu için İspanya'dan talipler olduğu iddia edildi.

BARCELONA KENAN YILDIZ İLE İLGİLENİYOR

İspanyol medyasında El Nacional'in haberine göre; Barcelona, Kenan Yıldız transferi için Juventus'a resmi teklif hazırlığı yapıyor. Haberin detayında, Barcelona'nın Kenan için 50 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edilirken, Juventus'un bu rakamın yükseltilmesini istediği kaydedildi.

SEZON KARNESİ

19 yaşındaki milli yıldızımız Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 42 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.