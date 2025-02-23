Barcelona şampiyonluk aşkına! Galibiyet son yarım saatte geldi

La Liga lideri Barcelona, Las Palmas deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçen maçta Barcelona üç puana uzandı ve liderliğini sürdürdü.

İspanya La Liga lideri Barcelona, küme düşme potasındaki Las Palmas'a konuk oldu.

BARCELONA'NIN GOLLERİ SON YARIM SAATTE GELDİ

Zorlu mücadelenin ilk 60 dakikalık bölümü golsüz geçti. 62. dakikada ise oyuna ikinci yarı itibarıyla dahil olan Dani Olmo, lider Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. 90+5'e gelindiğinde de zorlu maçın kaderi belirlendi ve Ferran Torres skoru 2-0'a taşıdı.

5 GALİBİYET OLDU

İspanyol devi üst üste 5. galibiyetini elde etti ve puanını 54 yaparak liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı ikinci sıradan takip eden Atletico Madrid'in puanı ise 53.