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Editor
 | Burak Ayaydın

Barcelona şampiyonluk aşkına! Galibiyet son yarım saatte geldi

La Liga lideri Barcelona, Las Palmas deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçen maçta Barcelona üç puana uzandı ve liderliğini sürdürdü.

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Barcelona şampiyonluk aşkına! Galibiyet son yarım saatte geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 09:08

İspanya La Liga lideri Barcelona, küme düşme potasındaki Las Palmas'a konuk oldu.

BARCELONA'NIN GOLLERİ SON YARIM SAATTE GELDİ

Zorlu mücadelenin ilk 60 dakikalık bölümü golsüz geçti. 62. dakikada ise oyuna ikinci yarı itibarıyla dahil olan Dani Olmo, lider Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. 90+5'e gelindiğinde de zorlu maçın kaderi belirlendi ve Ferran Torres skoru 2-0'a taşıdı.

Barcelona ikinci yarı açıldı

5 GALİBİYET OLDU

İspanyol devi üst üste 5. galibiyetini elde etti ve puanını 54 yaparak liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı ikinci sıradan takip eden Atletico Madrid'in puanı ise 53.

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA ŞU ANA KADAR LA LIGA'DA KAÇ GOL ATTI?
La Liga'da 25 maça çıkan ve topladığı 54 puanla lig lideri olan Barcelona, bu müsabakalarda toplam 67 gol attı ve açık ara en golcü takım oldu.

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ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#ispanya
#la liga
#Spor
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