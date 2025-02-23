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Editor
 | Burak Ayaydın

Arsenal yine puan kaybetti! Şampiyonluk uzak ihtimal

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Arsenal, lider Liverpool'un puan kaybettiği haftaları değerlendiremedi. Yıllardır şampiyon olamayan Arsenal'den yine üst üste puan kayıpları geldi ve şampiyonluk ihtimali iyice zora girdi.

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Arsenal yine puan kaybetti! Şampiyonluk uzak ihtimal
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 08:48

Premier Lig'de Arsenal ile West Ham United karşılaştı. Topçular, kendi sahasındaki mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve zirveden uzaklaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0 kaybederken, West Ham United'ın golünü 44. dakikada Jarred Bowen attı. Ev sahibi takımda Lewis-Skelly, 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Arsenal fırsat tepmeye devam ediyor: 15 maç sonra kaybetti

FIRSAT KAÇTI

Arsenal, lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği zirve mücadelesinde kritik bir yenilgi aldı ve puan farkını indirme şansını tepti. Arsenal 53 puanda kalırken, Liverpool ise 61 puanla lider durumda.

Arsenal told Mikel Arteta will 'look elsewhere' unless two conditions are met - football.london

KAFAYA TAKMA SANATI

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta süreç hakkında açıklama yaptı ve "Çok büyük bir takıntım var. O da Arsenal'i şampiyon yapmak." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Topçular, son olarak 2003-2004 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamışlardı.

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#Futbol
#arsenal
#İngiltere Premier Lig
#Spor
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