Arsenal yine puan kaybetti! Şampiyonluk uzak ihtimal

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Arsenal, lider Liverpool'un puan kaybettiği haftaları değerlendiremedi. Yıllardır şampiyon olamayan Arsenal'den yine üst üste puan kayıpları geldi ve şampiyonluk ihtimali iyice zora girdi.

Premier Lig'de Arsenal ile West Ham United karşılaştı. Topçular, kendi sahasındaki mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve zirveden uzaklaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0 kaybederken, West Ham United'ın golünü 44. dakikada Jarred Bowen attı. Ev sahibi takımda Lewis-Skelly, 73. dakikada kırmızı kart gördü.

FIRSAT KAÇTI

Arsenal, lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği zirve mücadelesinde kritik bir yenilgi aldı ve puan farkını indirme şansını tepti. Arsenal 53 puanda kalırken, Liverpool ise 61 puanla lider durumda.

KAFAYA TAKMA SANATI

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta süreç hakkında açıklama yaptı ve "Çok büyük bir takıntım var. O da Arsenal'i şampiyon yapmak." ifadelerini kullandı.