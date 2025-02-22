Yat yarışlarında Göcek Kış Trofesi'nin ikinci ayağı, Muğla'da başladı!

Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, ABD, Hollanda ve İngiltere'den 13 yelkenli yat ve 84 sporcu katıldı.

Göcek koyu içinden start alan tekneler, Göcek Adası ile Yassıca Ada güzergahındaki coğrafi rotada mücadele etti.

Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, kış trofesinin ilk ayağının ocak ayında gerçekleştirildiğini belirtti.

Kış aylarında sakin geçen turizm sezonunu yarışlarla canlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Ugan, "Kış aylarında da hafta sonu yarışları düzenleyerek Göcek'in yelken sporu için bir merkez haline gelmesini amaçlıyoruz. Mart ve nisan aylarında da yarışlarımız olacak. Böylelikle 19 Mayıs Kupası öncesinde dört ayaktan oluşan kış trofesini tamamlayacağız." dedi.

Etkinlik yarın sona erecek.