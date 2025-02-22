Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kevin De Bruyne hayırlı olsun! İmzalar atılıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kevin De Bruyne için Pep Guardiola'dan onay çıktı. Uzun zamandır Galatasaray ile anılan Kevin De Bruyne, Pep Guardiola tarafından 'yazın gönderilecekler' listesine eklendi. Flaş gelişme İngiliz basını tarafından duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kevin De Bruyne hayırlı olsun! İmzalar atılıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 16:47

Galatasaray'a transfer olması beklenen Kevin De Bruyne, Pep Guardiola tarafından resmen gözden çıkarıldı. Geçtiğimiz dönemde Kevin De Bruyne için temaslarda bulunan Galatasaray'a, İngiltere'den müjdeli haber geldi. İngiliz basını, Kevin De Bruyne için önümüzdeki yaz ayrılık kararının verildiğini duyurdu.

Premier League'de sezonun futbolcusu Kevin De Bruyne oldu! | Transfermarkt

KEVIN DE BRUYNE İÇİN EN İYİ İHTİMAL GALATASARAY TRANSFERİ

Avrupa'da oynamaya devam etmek isteyen Kevin De Bruyne, uzun zamandır kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor. İngiliz basını oyuncunun Manchester City'den ayrılığını duyururken, Türkiye ile yeni bir başlangıç yapması beklendiğini de belirtti. Bundan sonraki süreçte iki tarafın anlaşmasıyla birlikte önümüzdeki yaza doğru transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Ve bitti bu iş! Yüzyılın transferi Kevin De Bruyne

SON DURUMU

Kötü bir sezon geçiren Manchester City'de 26 maça çıkan ve 3 gol ile 6 asist yapan De Bruyne, 1428 dakika sahada kaldı. Ayrıca da yıldız oyuncunun sözleşmesi birkaç aya bitiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KEVIN DE BRUYNE NERELİ?
Dünyaca ünlü yıldız orta saha Belçika vatandaşıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitti bu iş! Diego Costa ile anlaşma tamam, resmen açıklanıyor
Şenol Güneş'in yıldızına kanca! Trabzonspor'a transfer piyangosu vurdu
ETİKETLER
#Spor
#kevin de bruyne
#Galatasaray ekibi
#galatasaray ekmas
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.