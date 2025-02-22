Kevin De Bruyne hayırlı olsun! İmzalar atılıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kevin De Bruyne için Pep Guardiola'dan onay çıktı. Uzun zamandır Galatasaray ile anılan Kevin De Bruyne, Pep Guardiola tarafından 'yazın gönderilecekler' listesine eklendi. Flaş gelişme İngiliz basını tarafından duyuruldu.

Galatasaray'a transfer olması beklenen Kevin De Bruyne, Pep Guardiola tarafından resmen gözden çıkarıldı. Geçtiğimiz dönemde Kevin De Bruyne için temaslarda bulunan Galatasaray'a, İngiltere'den müjdeli haber geldi. İngiliz basını, Kevin De Bruyne için önümüzdeki yaz ayrılık kararının verildiğini duyurdu.

KEVIN DE BRUYNE İÇİN EN İYİ İHTİMAL GALATASARAY TRANSFERİ

Avrupa'da oynamaya devam etmek isteyen Kevin De Bruyne, uzun zamandır kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor. İngiliz basını oyuncunun Manchester City'den ayrılığını duyururken, Türkiye ile yeni bir başlangıç yapması beklendiğini de belirtti. Bundan sonraki süreçte iki tarafın anlaşmasıyla birlikte önümüzdeki yaza doğru transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

SON DURUMU

Kötü bir sezon geçiren Manchester City'de 26 maça çıkan ve 3 gol ile 6 asist yapan De Bruyne, 1428 dakika sahada kaldı. Ayrıca da yıldız oyuncunun sözleşmesi birkaç aya bitiyor.