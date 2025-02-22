Bitti bu iş! Diego Costa ile anlaşma tamam, resmen açıklanıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık adı geçen Diego Costa'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesinde artık yeterli olamayacağı düşünülen Diego Costa; an itibarıyla Arsenal ile transfer görüşmeleri yapıyor.

Yıllarca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer olacağı söylenen Diego Costa Arsenal'e imza atmak üzere. İngiliz basınının duyurduğu habere göre Diego Costa ile Arsenal temel prensiplerde anlaşırken; ekiplerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için de bir devir kapanmış oluyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY İÇİN DIEGO COSTA'NIN TRANSFER DOSYASI

Geçmiş dönemde pek çok kez Süper Lig'in devlerine yazılan Diego Costa için yeni durak Arsenal olurken, an itibarıyla da 36 yaşındaki forvet için Türkiye defteri kapanıyor. Yaşı itibarıyla artık Türkiye ihtimalinin gerçekleşmeyeceği düşünülen golcü oyuncu, 2025 başından bu yana da kulüpsüz durumdaydı.

ARSENAL NEDEN ALIYOR?

36 yaşına gelmiş ve kulüpsüz kalmış Diego Costa'nın talih yüzüne güldü. Zira hücumcuları sakatlanan Arsenal, transfer döneminin kapanmış olması sebebiyle başka bir takımdan takviye yapamıyor. Hal böyle olunca da halihazırda sözleşmesiz olan Diego Costa, Arsenal için cazip bir alternatife dönüşmüş oldu. Zira transfer dönemi kapalıyken, sadece sözleşmesiz isimlere imza attırılabilir gibi değişken kurallar var ve Arsenal de bu doğrultuda deneyimli hücumcuya bir şans vermeyi planlıyor.

FUTBOLDAN BİR DIEGO COSTA GEÇTİ

Kariyerinin altın yıllarında Atletico Madrid ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Diego Costa; 2023-2024 sezonunda Botafogo ve Gremio ile 26 maça çıkmış, 8 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.