Kaya Çilingiroğlu'ndan Galatasaray'a ve Beşiktaş'a sert eleştiriler!

TRT Spor'da açıklamalar yapan Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çarpıcı sözler söyledi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın özellikle transfer tercihlerini eleştiren Kaya Çilingiroğlu, 'komisyon alıyorlar' diyerek Ciro Immobile örneğini verdi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NDAN ELEŞTİRİLER

Süper Lig'in iki devinin çok yanlış bir yapılanmaya gittiğini ifade eden Çilingiroğlu, "Galatasaray'da transferleri kim yapıyor? Bir sağ bek bulamadılar! Carlos Cuesta mıydı yani en ideal isim? Ayrıca Alvaro Morata da Galatasaray'a hiç faydalı olmayacak! Morata başka, Icardı ile Osimhen bambaşka. Buradan söylüyorum, Morata'nın kariyerinin bir önemi yok, Türkiye'de tutmayacak. Ciro Immobile mesela. Neden alındı? Çünkü büyük bir mali anlaşma var ve birileri komisyon alıyor. AZ Alkmaar'daki gençleri gördük, neden öyle biri değil de Immobile alındı? Beşiktaş ve Galatasaray çok yanlış transferler yapıyorlar. Zaten Avrupa'da bu kadroyla bu transferlerle ilerleyemezdin! Mertens de çok düştü. Kadro derinliği de çok kötü. Galatasaray'ın işi çok zor." ifadelerini kullandı.

DERBİDE FAVORİ FENERBAHÇE

Galatasaray'ın derbi sürecini de değerlendiren spor yorumcusu, "Fenerbahçe net şekilde favori. Çok daha dengeliler ve çok da iyi bir yapılanmaları var. Eğer sahada ekstra bir müdahale olmazsa, kırmızı kart çıkmazsa, Fenerbahçe büyük ihtimalle derbiyi kazanacaktır." dedi.

BU MAÇIN KADERİ ORTA SAHADA ÇÖZÜLÜR

Derbinin kilidinin orta saha olduğunu belirten Çilingiroğlu, "Tüm mesele Fred ve Torreira'nın mücadelesinde netleşecek. Orta sahadaki bu ikilinin karşılaşması, maçın gidişatına da yön verir. Kaleciler konusunda da Fernando Muslera ve İrfan Can Eğribayat tercihlerini bekliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.