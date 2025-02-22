Barış Alper Yılmaz'a 30 milyon Euro! Galatasaray'da transfer kararı verildi

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a 30 milyon Euroluk teklif gündemde. Barış Alper Yılmaz için gözü karartan Premier Lig ekibi, Galatasaray'a 30 milyon Euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için West Ham United gözü kararttı. Daha önce de Galatasaray'a teklif sunan ama reddedilen İngiliz ekibi, bu sefer miktarı epey yükseltiyor.

GALATASARAYLI BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 30 MİLYON EURO

Ara transferde 20 milyon Euroluk teklifle Galatasaray tarafından reddedilen West Ham United, an itibarıyla vites yükseltiyor. Önümüzdeki yaz sansasyonel bir transfere imza atmaya hazırlanan İngiltere temsilcisi, 30 milyon Euro ile süreci tamamlayacak.

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Galatasaray yönetimi 30 milyon Euro karşılığında Barış Alper Yılmaz ile yolları ayırmaya olumlu yaklaşıyor. Halihazırda başarılı oyuncu da Premier Lig'de şansını denemek istiyor.

İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile bu sezon 35 maça çıkan Barış, 11 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.