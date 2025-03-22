Barcelona stoperi Pau Cubarsi sakatlandı!

İstanbul
LaLiga devi Barcelona'da genç futbolcu Pau Cubarsi sakatlık geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.
Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cubarsi'nin sağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.
18 yaşındaki İspanyol futbolcunun durumu 48 saatlik ön tedavinin ardından pazartesi tekrar değerlendirilecek.
Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında İspanya ile Hollanda arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak yerini Dean Huijsen'e bırakmak zorunda kalmıştı.
Genç futbolcu bu sezon Barcelona forması altında 42 maça çıkarken 1 gol attı ve 3 asiste imza attı.