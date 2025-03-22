Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik açıklamalar!

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin davetine katılan Ali Koç, futboldaki başarısızlığın tesadüf olmadığını belirtti. Fenerbahçe'nin diğer branşlarda çok başarılıyken futbolda aynı noktada takılıp kalmasının mantıklı olmadığını ifade eden Ali Koç, 'bu konuyu düşünmenizi istiyorum' dedi.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN ŞAMPİYONLUK ANALİZİ

"Hepimiz futbolun peşindeyiz ama bardağa nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl olur da bir kulüp mücadele ettiği her branşta en tepeye oynar, yeri gelir olimpiyatlara en çok sporcu verir, yeri gelir Avrupa’da şampiyonluklar yaşar, yeri gelir dünya rekorlar kırar, yeri gelir birkaç gün önce olduğu gibi Dünya Şampiyonası’nda 4 kızımız bir altın, üç gümüş madalya kazanır ama ne hikmetse futbolda şans bir türlü yaver gitmez. Gece yatarken bunu bir kendinize sorun. Yönetimler gelir geçer, her alanda bunu başarır ama söz konusu futbol olduğunda ne hikmetse işler tıkanır. Veya başka türlü de bardağa bakabiliriz. Nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama bir tek söz konusu futbol olduğu zaman hele belirli bir dönemde son derece başarılı olabilir. O başarıyı sağlayan yöneticiler nasıl olur da diğer alanlarda başarıyı sağlayamaz. Düşünmenizi istediğim konulardan bir tanesi de bu."

"MATEMATİĞE BAKIN"

"Mesela olmuyor dediğimiz futbol alanında son 10 senenin tablosuna bakın, Fenerbahçe bir veya iki puanla ikinci sıradadır. 5 seneye bakın, üç puan öndeyiz. Tabloda yer alan diğer takımların şampiyonlukları var, bir tek Fenerbahçe’nin yok. Bir de bu matematiği kafanızda düşünün."

"HUKUK GEREKENİ YAPMALIDIR"

"Bilmeyen için söyleyeyim, bir maç varsa illa orada hukuki bir şey çıkıyor. Ya taraftarla ilgili bir şey ya girişlerde bir problem oluyor. Onun dışında da kulübümüzün çok mevzuları var. 3 Temmuz var, hala 4 Nisan’ın peşinde koşuyoruz. Biz inanıyoruz ki Türk adaleti er ya da geç iki konuda da Fenerbahçe’nin hakkını teslim edecektir. Bunun olması için sizlere de çok büyük vazifeler düşüyor. Sadece Cumhuriyet Dönemi değil, Osmanlı Dönemi’nde de biz hep kudretli olduk. Zamanın şartlarına göre her zaman güçlü bir devlet olduk. Bugün modern diye baktığımız ülkelerin yapmadığı birçok şeyi yaptık. Böyle bir ülkede hala 4 Nisan’ın faili meçhul olarak kalması hiçbir Fenerbahçelinin kabul edebileceği bir unsur değil. Ama daha da önemlisi hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kabul edebileceği bir unsur değil."

"REKABET İÇİN DEĞERLERİMİZDEN ÖDÜN VERMEYİZ"

"Büyükbabamın lafı vardır, küçüklüğümüzden beri bizlere söyler, yaşım ilerledikçe daha iyi anladım. Kendisi, 'Çok şükür Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim.' derdi. Yeri gelirdi sıkıntılı günlerde, 'Yeterince kıymetini bilmiyoruz.' diye söylenirdi ama her zaman 'Rabbime şükürler olsun, dünyanın en güzel ülkesini bize vermiş.’ derdi. Ne kadar doğru şeyler söylediğini yaşımız ilerledikçe, dönem nasıl bir dönem olursa olsun daha iyi anlıyoruz. Kıymetini bilelim ama Fenerbahçe de bu Cumhuriyetin, bu toprakların kıymetini çok çok iyi bilir. Bir sportif başarı ve rekabet avantajı için hiçbir zaman değerlerinden, ilkelerinden ve inandığı yoldan sapmaz. Bunun da böyle bilinmesini şu anki başkanınız olarak özelikle rica ediyorum."