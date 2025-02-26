Barcelona'da tam 8 gol! Alexander Sörloth noktayı koydu

İspanya Kral Kupası'nda yarı finalin ilk maçı sansasyonel bir skorla sonuçlandı. Barcelona ile Atletico Madrid, 4-4 berabere kaldı.

ATLETICO MADRID'DEN ŞOKE EDEN BAŞLANGIÇ

Atletico Madrid hızlı başladığı maçta 1. ve 6. dakikalardaki golleriyle 2-0'ı yakalarken, Barcelona ise kısa sürede toparlanarak 19. ve 21. dakikalarda üst üste goller buldu ve skoru eşitledi. Akabinde ise oyunun kontrolünü eline alan Barcelona, 41. dakikada Inigo ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA ATLETICO MADRID GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda 74. dakikada Lewandowski'nin golüyle skor 4-2'ye geldi. Ardından ise Llorente 84. dakikada bulduğu golle Atletico Madrid'i yeniden eşleşmeye ortak etti. 90+3. dakikada, uzatmanın son anlarında sahne alan Alexander Sörloth skoru 4-4'e getirdi ve maça noktayı koydu. Mücadele, 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCİ MAÇIN TARİHİ

Finale yükselen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, 2 Nisan günü TSİ 22.30'da oynanacak.