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 | Suat Vilgen

Barcelona'dan Altecico karşısında inanılmaz geri dönüş! 18 dakikada her şey değişti

La Liga'nın Barcelona şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Atletico Madrid'i 70. dakikada 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda 4-2 yendi. Muhteşem geri dönüşün ateşini Lewandowski yakarken son sözü söyleyen Torres, takımını maç eksiğine rağmen Real Madrid'in önünde liderliğe taşıdı.

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Barcelona'dan Altecico karşısında inanılmaz geri dönüş! 18 dakikada her şey değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 06:37
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 08:06

İspanya futbol ligi La Liga'nın 28. haftası dev bir maça sahne olurken şampiyonluk mücadelesi veren iki ekipten Atletico Madrid evinde Barcelona'yı ağırladı. Drametik bir hikayenin sahnelendiği maçta konuk Katalan devi 70. dakikada 2-0 geriye düşerken son 18 dakikada attığı 4 golle maçı 4-2 kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞTİ

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçın 45. dakikasında ev sahibi Atletico, Alvarez'in golüyle ilk yarının skorunu tayin etti: 1-0. İkinci yarı Alvarez'in yerine oyuna giren eski Trabzonsporlu Sörloth, 70'te farkı 2'ye çıkararak taraftarlarına galibiyet şarkıları söyletmeye başladı. Ancak müsabakada bu dakikadan sonra Barcelona adeta destansı bir dönüşe imza attı.

18 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİLER

Lewandowski 72. dakikada attığı enfes golle müthiş geri dönüş yolculuğunu başlatan isim olurken, 67'de Olmo'nun yerine oyuna giren Ferran Torres 78'de skoru eşitledi: 2-2. Maç böyle giderken 90+2'dre bu kez Yamal sahne aldı.

Barça'nın genç yıldızı, uzaktan attığı şutun rakip defanstan sekerek ağlara gitmesiyle takımını maçta öne geçirirken Atletico taraftarlarını sessizliğe gömdü.

Maçın finalini ise Ferran Torres 90+8'de yaparak 4-2'lik skorla zaferi perçinleyen isim oldu.

BARÇA YENİDEN ZİRVEDE

Barcelona bu sonuçla bir maç eksiğine rağmen puanını 60'a yükselterek aynı puandaki Real Madrid'in önünde averajla liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Atletico Madrid ise 56 puanda kalarak şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe yedi.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

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Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?
Barcelona'nın İspanya'da 27 La Liga şampiyonluğu, 31 İspanya Kupası, 15 Supercopa de España, 3 Eva Duarte Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.
ETİKETLER
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