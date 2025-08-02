Barcelona'dan Van'a bir garip transfer hikâyesi!

Vanspor, Süper Lig yolunda kritik bir adım attı. 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Vanspor, Barcelona II forması giyen Ivan Cedric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

VANSPOR'DAN TRANSFER DUYURUSU

“Takımımız, Barcelona II forması giyen hücum oyuncusu Ivan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe kazanan Cedric; hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda kırmızı siyah formamızla başarılar dileriz.”

VANSPOR'UN YENİ TRANSFERİNİN KARİYERİ

23 yaşındaki futbolcu bugüne kadar 109 maça çıkarken, 34 gol attı ve 9 asist yaptı.