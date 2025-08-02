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 | Burak Ayaydın

Barcelona'dan Van'a bir garip transfer hikâyesi!

Vanspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. 1. Lig'in yeni ekibi, Barcelona'dan Ivan Cedric'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Barcelona'dan Van'a bir garip transfer hikâyesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 00:41

, yolunda kritik bir adım attı. 'de mücadele etmeye hazırlanan Vanspor, II forması giyen Ivan Cedric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

VANSPOR'DAN TRANSFER DUYURUSU

“Takımımız, Barcelona II forması giyen hücum oyuncusu Ivan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe kazanan Cedric; hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda kırmızı siyah formamızla başarılar dileriz.”

Barcelona'dan Van'a bir garip transfer hikâyesi!

VANSPOR'UN YENİ TRANSFERİNİN KARİYERİ

23 yaşındaki futbolcu bugüne kadar 109 maça çıkarken, 34 gol attı ve 9 asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

1. LİG'DE ŞAMPİYONLUK KADROSU NASIL KURULUYOR?
Ligde iddialı olmak isteyen takımlar, bir önceki sezonda kendisini ispatlayan isimleri transfer ediyor.
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