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 | Suat Vilgen

Barcelona'nın yeni Messi'si için milli savaş! İspanya bu kez işi sıkı tutuyor

Michal Zuk, Barcelona'nın La Masia akademisinin en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yıllar önce Messi'yi kendi Milli Takım forması giymeye ikna edemeyen İspanyollar aynı hatayı yapmak istemiyor. Ancak Polonya da oyuncunun peşini bırakmıyor.

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Barcelona'nın yeni Messi'si için milli savaş! İspanya bu kez işi sıkı tutuyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:00

Altyapı akademisi La Masia'dan çıkardığı Lionel Messi'yi dünya futboluna hediye eden Barcelona, şimdi de Mİchal Zuk'u vitrine koymaya hazırlanıyor. Geleceğin en büyük futbol yetenekleri arasında gösterilen 16 yaşındaki Polonya asıllı Zuk, bir yandan da hangi milli formayı tercih edeceği sorusu ile gündemde. Polonya Milli Takımı'nı tercih edip etmeyeceği henüz bilinmeyen genç yıldız adayı son dönemde sadece İspanya'nın genç takımlarından sık sık davet alıyor.

POLONYA DA HAREKETE GEÇTİ

Barcelona'nın çocuk yaşta İspanya'ya getirip tüm gelişimini üstlendiği ve futbol tarihine damga vurmasına önayak olduğu Lionel Messi'yi Arjatin Milli Takımı'na kaptıran İspanyollar, Zuk'ta aynı hataya düşmek istemiyor.

Şimdilik bu çaba karşılık bulmuşa da benziyor. Michal Zuk, aylardır sadece İspanya'nın genç takımlarından gelen çağrılara yanıt veriyor. Ekim 2023'te Polonya U-15 takımına karşı bile oynadı. Durumu biraz geç de olsa fark eden Polonya ise oyuncunun ailesi ve çevresi ile ilişkilerini sıklaştırsa da şu ana dek Zuk'tan olumlu bir geri dönüş alamadı.

POLONYALILAR ONU ÇOK İSTİYOR

Michal Zuk birkaç yıl önce Polonya medyasında ilgi görmeye başladı. Michał, 2018 yılında henüz dokuz yaşındayken "Polonyalı Messi" olarak anılmaya başladı. O günden bu yana pek çok taraftar onun gelişimini yakından takip ediyor ve bir gün Polonya Milli Takımı'nın yıldızı olmasını umuyor.
Aslında 2022 yılında Zuk ailesinin Polonya'ya dönüşünü duyurmasıyla ülkede büyük bir coşku yaşandı ve Michal kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Milosz ile birlikte Pogon kulubünün altyapısına katıldı. Ancak bu macera sadece bir yıl sürdü. Aile Barcelonalyı yetkililerni çabalarıyla 2023 yılında İspanya'ya geri döndü La Masia'ya tekrar kabul edildi.

3 YAŞ BÜYÜKLERLE OYNUYOR

Barcelona Zuk'a her geçen gün daha fazla değer veriyor. Yetenekli orta saha oyuncusu Katalan ekibinde her geçen gün daha iyi işler çıkarıyor ve üst yaş kategorilerinde de boy gösteriyor.
Katalan gazetesi "Sport"un bildirdiğine göre, normalde Cadete A takımında (16 yaş altı) oynayan Zuk, yakın zamanda 19 yaş altı takımının bir tür yedek takımı olan Juvenil B takımında ilk kez forma giyme şansı yakaladı.
Zuk, normalde Juvenil B'de oynayan Adam Argemi ve Pedro Rodríguez ile oldukça ilginç bir orta saha oluşturdu. Eloi, Mullol, Gorka, Ebrima, Goren ve Miràngels ile orta sahada yaşanan sert rekabete rağmen Michal Zuk, Cadete A'da Cesc Bosch'un kendisine verdiği fırsatı sonuna kadar değerlendiriyor ve daha üst seviyede oynama şansını yakaladı.

İSPANYA BASININDAN VİRTUÖZ YORUMU

Dergi ayrıca Zuk'un genel futboldaki gelişiminden övgüyle bahsetti. Haberde "Virtuöz yeteneklere sahip bu şımarık çocuk, pas ve oyun devamlılığını sağlama konusunda oldukça güvenilir bir oyuncu haline geldi. Michał, çocukluğunda olduğundan daha az risk alıyor, ancak top sürerek veya paslaşarak kalıpları kıracak kadar yeteneğe sahip. Onun gerçeği hala Cadete A, ancak daha üst seviyede daha büyük zorluklara hazır olduğunu kanıtladı" ifadelerine yer verildi.

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#Spor
#barcelona
#lionel messi
#Spor
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