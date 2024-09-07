Barış Alper kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü! İzlanda maçında yok

07 Eylül 2024 01:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 01:46

A Milli Takımımızın Galler ile deplasmanda oynadığı UEFA Uluslar Ligi ilk maçının 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Milli oyuncu, İzlanda karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Böylelikle Barış Alper, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu kritik müsabakada Barış Alper Yılmaz, karşılaşmayı tamamlayamadı.

BARIŞ ALPER KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın ikinci yarısında ise milliler, 10 kişi kaldı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıda kırmızı kart gördü. Böylelikle 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

KARTLAR NASIL ÇIKTI?

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Milli Takımımızda Barış Alper, ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi. Maçın hakemi devam dedi. Bu pozisyonun ardından ise iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Barış Alper, rakibiyle yaşadığı tartışma sonrasında sarı kart gördü. 62. dakikada ise Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İZLANDA MAÇINDA YOK

Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak. Ay-yıldızlılar, 9 Eylül'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek.