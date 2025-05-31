Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılacak mı? Babasından tek kelimelik cevap

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Barış Alper Yılmaz. Gösterdiği performansla başta İngilizler olmak üzere birçok takımın radarında olan milli futbolcunun ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin babasından açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 5'inci yıldızı takan Galatasaray, sezonun kapanış maçında dün akşam sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların yedek ağırlıklı çıktığı mücadelede sezonun flaş isimlerinden Barış Alper Yılmaz oynamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BABASINDAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'a ayrılık iddiaları soruldu. Oğlunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya Yüksel Yılmaz, iki ellerini yana açarak "Kısmet" cevabını verdi.

ERDOĞAN İLE DİYALOĞLU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı'nı hafta içinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye ettiği kabulde, Erdoğan'ın "Bu gidiyor mu?" sorusu ve Başkan Dursun Özbek'in "Yok yok burada, nereye gidiyor?" cevabı, salonda gülümseten anlara sahne olmuştu.

EN AZ 30 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

Adı özellikle Premier Lig ekipleriyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı kırmızılılar Barış'ın olası bir transferinden en az 30 milyon Euro bonservis bekliyor.

20 GOLLÜK KATKI

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 48 maçta forma giydi. 14 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.