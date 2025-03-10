Barış Alper Yılmaz için rekor teklif! Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Uzun zamandır Barış Alper Yılmaz ile ilgilenen Aston Villa, Galatasaray'a rekor bonservis teklif etmeye hazırlanıyor. İngiliz basınının duyurduğu gelişmenin detayları haberimizde.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre geçen seneden beri Barış Alper Yılmaz'ı takip eden Aston Villa, gelecek yaz döneminde kritik süreci hızlıca tamamlamak istiyor. Kadro derinliğini artırmak isteyen İngiliz ekibinin, 30 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

GALATASARAY'A BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN REKOR BONSERVİS TEKLİFİ

Gelecek sezon planlamalarına başlayan Aston Villa, Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için teklif yapmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan kanat oyuncusu için 30 milyon Euroya transfer sürecini tamamlamak isteyen Premier Lig ekibi, bonuslarla birlikte Süper Lig'deki bonservis rekorunu kıracak ve Unai Emery'nin de çok istediği takviyeyi gerçekleştirecek. İngiliz basını, sürpriz hamleyle ilgili aşamaların çabuk bitebileceğini ve milli oyuncunun yaz kampına dahil edilmesinin düşünüldüğünü belirtti.

SON DÖNEMDE DÜŞÜŞTE

Barış Alper Yılmaz son dönemde beklentileri karşılayamamış ve Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı. 24 yaşındaki oyuncunun inişli çıkışlı sürecine aldırmayan Aston Villa yönetimi, Barış'ın potansiyelinin daha da yukarı çıkabileceğine inanıyor.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol atmış ve 4 de asist yapmıştı.