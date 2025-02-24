Barry Ferguson Rangers'ın yeni teknik direktörü oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Rangers'ta yeni teknik direktör belli oldu. Dün gece görevine son verilen Clement'in yerine Barry Ferguson'un getirildiği açıklandı.

İskoç ekibi Rangers'ta, 47 yaşındaki İskoç teknik adam Ferguson ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıklandı.

Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan Ferguson, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya ligi, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Ferguson, teknik adamlık döneminde ise Blackpool, Clyde, Kelty Hearts ve Alloa Athletic'te görev yaptı.

İskoçya liginde 27 hafta sonunda lider Celtic'in 13 puan gerisine düşen Rangers'ta St. Mirren'a karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement'ın görevine son verilmişti.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.