Başakşehir - Galatasaray maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 18:04 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:00
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Başakşehir evinde Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Davidson, Keny, Piatek.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
HAKEM KADROSU
Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Ali Can Alp üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Ayberk Demirbaş görev alacak.
Kaynak: tgrthaber.com