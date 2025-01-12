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Başakşehir - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 18:04 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:00
Başakşehir - Galatasaray maçı canlı anlatım

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Başakşehir​ evinde Galatasaray​ ile karşı karşıya geliyor. 

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

 

 

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Davidson, Keny, Piatek.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

Osimhen, Napoli'ye kararını iletti Galatasaray'da geleceği belli oldu - Lider Haber

HAKEM KADROSU

Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Ali Can Alp üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Ayberk Demirbaş görev alacak.

Hakem Atilla Karaoğlan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? Asıl mesleği ne?

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Kaynak: tgrthaber.com
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