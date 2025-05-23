Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Başakşehir projesi küçülüyor mu? Krzysztof Piatek transferinden sonraki süreç şaşırttı!

Başakşehir'de Krzysztof Piatek transferi gerçekleşirken, sonrasındaki planlama ise futbolseverlerde soru işaretlerine sebep oldu. Krzysztof Piatek'i Katar'a göndermeye hazırlanan Başakşehir, yerine ise Kasımpaşalı Nuno Da Costa ile anlaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir projesi küçülüyor mu? Krzysztof Piatek transferinden sonraki süreç şaşırttı!
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:22

Başakşehir'in yıldız ismi Krzysztof Piatek; ciddi bir meblağ ile Katar'a transfer olurken, yerine ise Kasımpaşalı Nuno Da Costa'yla anlaşıldı. Başakşehir'in bu hamlesi, İstanbul ekibini destekleyen taraflar için ciddi bir tartışma konusu oldu.

BAŞAKŞEHİR PROJESİ KÜÇÜLÜYOR MU?

Başakşehir, yaptığı yıldız transferlerinin üzerine bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Bugün gelinen noktada ise kulübün; Krzysztof Piatek transferinden ciddi bir gelir elde edecek olmasına rağmen, 34 yaşındaki Nuno Da Costa ile anlaşması tartışmalara sebep oldu. Süper Lig'de eskisi gibi zirve hedefi bulunmadığı düşünülen İstanbul ekibi, kadrodaki yetenek potansiyelini yıllar geçtikçe aşağı çekmeye devam ediyor.

Başakşehir projesi küçülüyor mu? Krzysztof Piatek transferinden sonraki süreç şaşırttı!

KRZYSZTOF PIATEK VE BAŞAKŞEHİR'DEKİ MÜTHİŞ İSTATİSTİKLERİ

Başakşehir formasıyla bu sezon 47 mücadelede yer alan Polonyalı golcü, 31 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Başakşehir projesi küçülüyor mu? Krzysztof Piatek transferinden sonraki süreç şaşırttı!

NUNO DA COSTA VE KASIMPAŞA

Kasımpaşa'yla bu sezon içinde 28 maça çıkan Da Costa, 12 gol ve 4 asistlik etkileyici bir skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

DA COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ NE DURUMDA?
34 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile olan kontratı önümüzdeki yaz sona eriyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım ile Ali Koç ne konuştu? Tek bir talepte bulundu
Victor Osimhen imzayı atıyor: Galatasaray'da 135 milyon Euroluk veda!
ETİKETLER
#başakşehir
#Krzysztof Piatek
#Transfer Haberleri
#Nuno Da Costa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.