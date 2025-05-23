Başakşehir projesi küçülüyor mu? Krzysztof Piatek transferinden sonraki süreç şaşırttı!

Başakşehir'de Krzysztof Piatek transferi gerçekleşirken, sonrasındaki planlama ise futbolseverlerde soru işaretlerine sebep oldu. Krzysztof Piatek'i Katar'a göndermeye hazırlanan Başakşehir, yerine ise Kasımpaşalı Nuno Da Costa ile anlaştı.

Başakşehir'in yıldız ismi Krzysztof Piatek; ciddi bir meblağ ile Katar'a transfer olurken, yerine ise Kasımpaşalı Nuno Da Costa'yla anlaşıldı. Başakşehir'in bu hamlesi, İstanbul ekibini destekleyen taraflar için ciddi bir tartışma konusu oldu.

BAŞAKŞEHİR PROJESİ KÜÇÜLÜYOR MU?

Başakşehir, yaptığı yıldız transferlerinin üzerine bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Bugün gelinen noktada ise kulübün; Krzysztof Piatek transferinden ciddi bir gelir elde edecek olmasına rağmen, 34 yaşındaki Nuno Da Costa ile anlaşması tartışmalara sebep oldu. Süper Lig'de eskisi gibi zirve hedefi bulunmadığı düşünülen İstanbul ekibi, kadrodaki yetenek potansiyelini yıllar geçtikçe aşağı çekmeye devam ediyor.

KRZYSZTOF PIATEK VE BAŞAKŞEHİR'DEKİ MÜTHİŞ İSTATİSTİKLERİ

Başakşehir formasıyla bu sezon 47 mücadelede yer alan Polonyalı golcü, 31 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

NUNO DA COSTA VE KASIMPAŞA

Kasımpaşa'yla bu sezon içinde 28 maça çıkan Da Costa, 12 gol ve 4 asistlik etkileyici bir skor üretmişti.