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 | Burak Ayaydın

Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşıyor. Fatih Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına zorlu Başakşehir deplasmanında çıkıyor. İki tarafın da 3 puanı hedeflediği kritik maçın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

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Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 20:01

Trabzonspor yeni hocası Fatih Tekke ile Başakşehir karşısına çıkıyor. İstanbul'da oynanacak olan maç 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Heyecanlı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bruno Esteves görev alıyor.

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TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası; Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

300 GÜN OLDU

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Fatih Tekke ilk sınavına çıkıyor: Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Foto

Ligde oynadığı son 2 maçta Konyaspor ve Hatayspor'a yenilen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişata dur demek istiyor.

İLK 11'LER

Başakşehir:Muhammed, Ba, Berat, Yusuf, Duarte, Ömer Ali, Opoku, Deniz, Umut, Crespo, Piatek.

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visça, Banza.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLDU?
Şenol Güneş ile son 9 sezonun en kötü performansını gösteren Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile yola devam etme kararı aldı.
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