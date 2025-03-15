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 | Burak Ayaydın

TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararı çıktı. Uzun zamandır konuşulan süreçle ilgili, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni planlamayı tamamladı.

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TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 18:23

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından gözler TFF'ye çevrilmişti. Zira Beşiktaş ve Trabzonspor da büyük maçlar için yabancı hakem ataması istemiş ve konuya dair nasıl bir karar alınacağı merakla beklenmişti. An itibarıyla ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi.

TFF'DEN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN YABANCI HAKEM KARARI

NTV Spor'un haberine göre TFF yönetimi süreci tamamladı ve Beşiktaş-Galatasaray maçı için 'yabancı hakemle devam' kararı aldı. Herkes adına adil bir yönetim sunmak isteyen federasyon, Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla başlattığı süreci devam ettirmek ve kritik maçlarda yabancı hakemlere şans vermek istiyor! Resmi açıklamanın da yakın zamanda gelmesi beklenen konu, şu an için kulüplerin istediği gibi ilerliyor.

Slavko Vincic kimdir, nereli? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

SLAVKO VINCIC NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERMİŞTİ?
Derbi sonunda Jose Mourinho'nun özellikle teşekkür ettiği Vincic, performansı itibarıyla genel olarak beğenilmişti.
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ETİKETLER
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#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe
#Slavko Vincic
#Derbi Maçları
#Yabancı Hakem
#Spor
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