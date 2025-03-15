TFF'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararı!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından gözler TFF'ye çevrilmişti. Zira Beşiktaş ve Trabzonspor da büyük maçlar için yabancı hakem ataması istemiş ve konuya dair nasıl bir karar alınacağı merakla beklenmişti. An itibarıyla ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi.

TFF'DEN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN YABANCI HAKEM KARARI

NTV Spor'un haberine göre TFF yönetimi süreci tamamladı ve Beşiktaş-Galatasaray maçı için 'yabancı hakemle devam' kararı aldı. Herkes adına adil bir yönetim sunmak isteyen federasyon, Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla başlattığı süreci devam ettirmek ve kritik maçlarda yabancı hakemlere şans vermek istiyor! Resmi açıklamanın da yakın zamanda gelmesi beklenen konu, şu an için kulüplerin istediği gibi ilerliyor.