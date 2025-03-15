Yusuf Akçiçek'in ayrılık tarihi açıklandı! Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'in transfer süreci yavaş yavaş şekilleniyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan talipleri olan Yusuf Akçiçek için; Fenerbahçe yönetimi tarafından ayrılık tarihi belirlendi. İşte kritik sürecin tüm detayları.

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'den ayrılma konusu gün geçtikçe ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listelerinde yer alan Yusuf Akçiçek, sarı lacivertli yönetimin planları dahilinde ciddi bir meblağ ile Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK'İN TRANSFER SÜRECİ NETLEŞİYOR

Genç yeteneğin ne zaman Fenerbahçe'den ayrılacağı çok merak edilirken, A Spor'da sürece dair açıklamalar yapan Salim Manav'dan net bir tarih geldi. Fenerbahçe yönetiminin transfer sürecini adım adım ilerlettiğine dikkat çeken Manav, Yusuf Akçiçek için ise 1 yıl sonrasını hedef gösterdi! Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'i 1 yıl daha oynatıp sonra satacağını açıklayan gazeteci, esasen ise mali sürecin bu şekilde daha çok ivmeleneceğinin düşünüldüğünü duyurdu. Netice olarak ise Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i 1 yıl daha düzenli oynatmak ve en yüksek meblağ ile Avrupa devlerine göndermek istiyor.

YUSUF AKÇİÇEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'nin A Takım kategorisinde 15 maça çıkan Yusuf, 880 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Genç savunmacının özellikle Avrupa maçlarındaki performansı dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak ise 19 yaşındaki stoper, başarılı performansının ödülü olarak geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Takım'a davet edilmişti.