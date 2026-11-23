Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında İstanbul Başakşehir ile Arca Çorum FK, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Başakşehir'den 4-2'lik galibiyet! İstanbul ekibi 2-0'dan geri döndü İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçında Arca Çorum FK'yı evinde 4-2 mağlup etti. Konuk ekip Çorum FK, Ramirez ve Mahmic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Başakşehir, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım (2 gol) ve Karbownik'in golleriyle geri dönerek maçı 4-2 kazandı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 20'ye yükseltirken, Çorum FK 16 puanda kaldı.

Konuk ekip Çorum FK, mücadelenin 29. dakikasında öne geçti. Smolcic'in kafayla uzaklaştırdığı top, Çorum FK yarı sahasında Opoku'nun hatası sonucunda Ramirez'in önünde kaldı. Süratle kaleye yönelen ve Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Ramirez, ceza yayı içinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Çorum FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Çorum FK, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Borza'nın soldan ortasında Mahmic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

78. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Shomurodov'un ceza yayının solunda uzak mesafeden yaptığı şık vuruşta, top filelerle buluştu ve durum 2-1'e geldi.

Ev sahibi Başakşehir, 82. dakikada bir gol daha bularak beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Bertuğ Yıldırım, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu.

86. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in sol çaprazdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, top ağlara gitti ve durum 3-2'ye geldi.

Başakşehir, 90+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Karbownik'in sağdan pasında Bertuğ Yıldırım, ceza yayı çizgisi üzerinden bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Erhan Erentürk'ün müdahale ettiği top, direğe de çarparak filelerle buluştu ve skor 4-2 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İstanbul Başakşehir, sahasında ağırladığı Arca Çorum FK'yi 4-2 mağlup etti.

İstanbul Başakşehir, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti. Arca Çorum FK ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 16 puanda kaldı.

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Arca Çorum FK ise ligin 13. haftasında aynı gün sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.