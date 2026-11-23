UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında yarın saat 20.45'te İstanbul'da İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde konuştu! "Hayalleri gerçekleştirmek için önemli bir fırsat" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında takımın durumu, rakip ve diğer konular hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın İstanbul'da İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak. Okan Buruk, Aston Villa'nın başarılı bir takım olduğunu ve Avrupa'daki tecrübeli teknik direktörü Unai Emery'nin performansına dikkat çekti. Hakemle el sıkışmama konusundaki kart cezasıyla ilgili olarak Buruk, böyle bir kuralın olmadığını ve hakemin bir hata yaptığını belirtti. RAMS Park zeminiyle ilgili çalışmalardan bahsedilirken, mükemmel bir saha beklenmediği ancak futbolun oynanabileceği bir zemin umulduğu ifade edildi. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde puan almanın önemini vurgulayarak, ilk hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi. Rus futbolcu Aleksey Batrkov'un gelişimine ve performansına değinen Buruk, Osimhen'in yarınki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok başarılı bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Okan Buruk, "Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu, Premier Lig’de 4. oldu. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı şekilde değil, son 3 maçında berabere kaldılar ama her geçen gün daha form tutan bir takım. Çok iyi teknik direktörlere sahipler. Avrupa’nın en başarılı teknik direktörlerinden biri. Şampiyonlar Ligi’nde 9 puandalar. İyi başlangıç yaptılar, Barcelona'ya kaybettiler. Son 2 maçı kazandık, öz güvenimiz yerinde. Sahamızda oynuyoruz, bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Oyuncularıma güveniyorum. 2 gün önce bir maç oynadık. Sahamızda oynadığımız için bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Hayal kuruyorsak, hayallerimiz varsa bu hayalleri gerçekleştirmek için yarın önemli bir fırsat. İnşallah bizim hayallerimize ulaşırız, hem taraftarlarımızın hayallerine ulaşmak için çok önemli bir iç saha galibiyeti yaşarız" diye konuştu.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin, Türk takımlarına karşı performansının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bence sadece Türk takımlarına bakmamak lazım. Unai Emery’nin Avrupa performansları çok fazla maç kaybeden bir teknik adam değil. Sevilla ve diğer takımlarla hep finaller oynamış, kupalar kazanmış, Avrupa’daki başarısı çok yüksek. Genel olarak Avrupa’da az maç kaybeden bir teknik adam. Türk takımlarına kaybetmemesi de bu orana baktığımız zaman normal. Biz de ilk defa ona karşı galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuz odaklanacağız. Çok iyi kadrosu olan bir rakibe karşı oynayacağız" şeklinde konuştu.

"İSTERSENİZ ELİNİ SIKARSINIZ, İSTERSENİZ SIKMAZSINIZ"

Samsunspor maçından sonra hakem Ali Şansalan’ın elini sıkmadığı için kart göstermesiyle ilgili bir kuralın olmadığını ifade eden 53 yaşındaki teknik adam, "Çok gündem de oluşturdu. Dün o konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz elini sıkarsınız, isterseniz sıkmazsınız. Saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Burada hakemin yaptığı bir hata var. Bu hatanın da doğru bir şekilde dönemsini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜKEMMEL BİR SAHA BEKLEMİYORUZ"

RAMS Park’ın zeminiyle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Okan Buruk, "Tekrardan kazındı, hibrit uygulaması yapıldı, üstüne tohum atıldı. Yaklaşık 2 haftalık süre içerisinde o tohumların patladığını görüyoruz, sahanın yeşerdiğini görüyoruz. Maç içerisinde daha net bir şekilde görmek lazım. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynayacağı ve oyun içerisinde de daha kötüye gitmeyeceği bir saha bekliyoruz. İnşallah bu olur" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYBETMEMEK DE ÖNEMLİ"

Barcelona maçından sonra 5 kritik maça çıkacaklarına dair söylemini hatırlatan Buruk, "İlk 2'sini kazandık. 3.'süne çıkıyoruz. Amacımız kazanmak ama bu tür maçlar, stratejik maçlar. Her zaman kazanmak istiyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek de önemli. Her alacağınız puan da değerli. Bu ilk 24, ilk 16 içerisinde olmak için buraları puanlarla geçmek gerekiyor. İlk isteğimiz bütün maçları kazanmak" dedi.

"BATRAKOV HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYOR"

Rus futbolcu Aleksey Batrkov'un önemli bir yetenek olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok genç bir oyuncu. İnsan olarak da takım içerisinde değer gören, sevilen, çok iyi bir profesyonel. İyi antrenman yapıyor, iyi çalışıyor. Oynamaya aç bir oyuncu. Bu tür profiller teknik adam için çok değerli oluyor. Her geçen gün de üstüne koyarak gidiyor. Son milli takım arsında iki maç oynadı, sakatlık geçirdi. Son maçta oynadı, hem yorgunluğu vardı hem sakatlığının etkisi oldu. Milli takım dönüşleri bizim için zor oluyor. Özellikle Güney Amerika’ya giden oyuncularımız çok uzak yollardan geliyorlar. Mümkün olduğunca bu tür maçlar dinlendirmeye çalıyor. Çok mutluyuz ki uzun bir süre milli takım arası olmayacak. Aleksey’in performansı bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maç üst üste gol attı, yarın da buna devam eder."

"OSIMHEN YARIN OLMAYACAK"

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili de bilgi veren Okan Buruk, "Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapacağız. En azından kulübeye alabilirsek önemli olacak. Bir sonraki Beşiktaş maçı için inşallah hem Osimhen hem Sallai’yi gidişata göre görebiliriz. Arada 6 gün var. Şu anda gözüken tek aday Jakobs gibi. Antrenmana çıkabilirse belki yarın olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.