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İstanbul
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Avusturya ekibi LASK Linz arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.