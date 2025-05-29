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 | Burak Ayaydın

Başakşehir'den dev transfer için resmi açıklama! "Pazartesi imzalar atılır"

Başakşehir'de Krzysztof Piatek transferi için resmi bilgilendirme geldi. Krzysztof Piatek'in Al Duhail'e gideceğini duyuran başkan Göksel Gümüşdağ, yıldız golcünün genel sürecine dair özel detaylar da verdi.

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Başakşehir'den dev transfer için resmi açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 21:53

Başakşehir ve Al Duhail arasında Krzysztof Piatek transferi için son aşamaya gelindi. Başakşehir formasıyla Süper Lig'e damga vuran Krzysztof Piatek, an itibarıyla 10 milyon Euro civarında bir bonservis girdisi sağlamaya hazırlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE KRZYSZTOF PIATEK TRANSFERİ GERÇEKLEŞİRKEN BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

"Piatek için Katar'ın Al Duhail takımıyla görüşmeler devam ediyor. Prensipte ilerlemekte. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz. Piatek, ilk 12 haftada gol atamadı. Çağdaş hocaya gol atamadığını sorduğumda, 'Ketçap gibi, gelmeye başlayınca durmaz' dedi. 48 maçta 31 gol. Bu, hocanın önemli bir başarısı. Çağdaş hocaya Piatek ile ilgili teşekkür ediyorum. Piatek'i alırken buradan transfer çıkarırız dedik ve nasip de oldu. Penaltıları kaçırmasaydı, Osimhen'i de geçebilirdi."

Başakşehir'den dev transfer için resmi açıklama! "Pazartesi imzalar atılır"

Sıkça Sorulan Sorular

PIATEK NEREDEN GELMİŞTİ?
Başakşehir, yıldız golcüyü Hertha Berlin'den transfer etmişti.
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ETİKETLER
#Krzysztof Piatek
#Transfer Haberleri
#başakşehir transferleri
#Al Duhail
#Spor
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