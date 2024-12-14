Bayern Münih 13 maç sonra kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 21:53 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 21:56
Bundesliga'da lider Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 2-1 mağlup oldu. Bavyera ekibinin yenilmezlik serisi sona erdi.
Bundesliga'da 14. hafta maçında lider Bayern Münih, Mainz'a konuk oldu.
Bavyera takımı, Lee'nin 41. ve 60. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Münih'te Leroy Sane 87'de ağları havalandırsa da takımına galibiyeti getiremedi.
Bundesliga'da Mainz puanını 22 yaparken 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Bayern Münih 33 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com