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Bayern Münih 13 maç sonra kaybetti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 21:53 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 21:56
Bayern Münih 13 maç sonra kaybetti!

Bundesliga'da lider Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 2-1 mağlup oldu. Bavyera ekibinin yenilmezlik serisi sona erdi.

Bundesliga​'da 14. hafta maçında lider Bayern Münih​, Mainz'a konuk oldu.

Bavyera takımı, Lee'nin 41. ve 60. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Münih'te Leroy Sane 87'de ağları havalandırsa da takımına galibiyeti getiremedi.

Bundesliga'da Mainz puanını 22 yaparken 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Bayern Münih 33 puanda kaldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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