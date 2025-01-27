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Bayern Münih Jonas Urbig'i renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 22:31 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 22:32
Bayern Münih Jonas Urbig&#039;i renklerine bağladı!

Alman devi Bayern Münih, 21 yaşındaki kaleci Jonas Urbig'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bundesliga devi Bayern Münih, Manuel Neuer'e yedek buldu. Bavyera ekibi, Köln forması giyen Jonas Urbig'i renklerine bağladı.

Bayern Münih'in Jonas Urbig için 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği bildirildi. 21 yaşındaki kaleci ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.

Bayern Münih, Jonas Urbigi transfer etti

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Kaynak: tgrthaber.com

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