Tgrt Haber
Haberler>Spor>Bayern Münih Justus Hollatz'ı renklerine bağladı!

Bayern Münih Justus Hollatz'ı renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:01
Bayern Münih Justus Hollatz&#039;ı renklerine bağladı!

Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı Justus Hollatz, Alman ekibi Bayern Münih'e imza attı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes​, Justus Hollatz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Almanya​ temsilcisi Bayern Münih​, Anadolu Efes'ten ayrılan Justus Hollatz'ı kadrosuna kattı.

Justus Hollatz ile 2028​ yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Justus Hollatz, Bayern Münihe gitti

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
anadolu efesbayern münihAlmanya2028

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...