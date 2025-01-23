Bayern Münih Justus Hollatz'ı renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:01
Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı Justus Hollatz, Alman ekibi Bayern Münih'e imza attı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Justus Hollatz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Almanya temsilcisi Bayern Münih, Anadolu Efes'ten ayrılan Justus Hollatz'ı kadrosuna kattı.
Justus Hollatz ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com