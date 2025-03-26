Bayern Münih revire döndü! Sakatlıklar arka arkaya geldi

Alman ekibi Bayern Münih, milli futbolcuları Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun sakatlandığını duyurdu. Upamecano'nun durumu birkaç haftalık iken Davies'in durumu daha ciddi olduğu bildirildi.

Bundesliga devi Bayern Münih, internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, sol dizinden sakatlanan Fransız stoper Upamecano'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Davies'in durumu daha ciddi.

DAVİES UZUN ZAMAN YOK

Sağ dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edilen Kanadalı milli futbolcunun ameliyat edildikten sonra birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milli maç aralarının hep bir sakatlık riski barındırdığını vurgulayan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Ne yazık ki oyuncuların milli aralardan sakat dönme riski her zaman vardır, bu sefer özellikle bizi çok etkiledi. Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun yokluğu Bayern için ağır bir darbe." ifadelerini kullandı.