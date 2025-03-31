Bayern Münih simge ismi Thomas Müller ile vedalaşıyor!

Bundesliga devi Bayern Münih'in sembol ismi Thomas Müller sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor. Altyapısında yetişerek A takımda tam 17 sezon geçiren golcü futbolcu için yolun sonuna gelindi.

YOLLAR AYRILACAK

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih yönetiminin Müller'e yeni kontrat verilmeyeceğinin kararını ilettiği belirtildi. Bu kararda Müller'in maaş yükünün sebeplerden biri olduğu ifade edildi. Bayern Münih Onursal Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Uli Hoeness Müller'in belgeselinde, "Sadece yedek kalacaksa bırakmasını tavsiye ederim. Bu, onun muhteşem kariyerine yakışmıyor. Sürekli yedek kulübesinde oturan bir Thomas Müller de çözüm olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberde ayrıca yaz transfer döneminde takımın gençleştirilmesinin hedeflendiği aktarılırken maaş bütçesinin de düşürülmesinin planlandığı kaydedildi.

MÜNİH KARNESİ

Bayern Münih kariyeri boyunca altyapı dahil 830 maça çıkan Thomas Müller, 289 gol ve 278 asist kaydetti. Müller, 2000'de Bavyera ekibinin altyapısına transfer olmuş, 2009'da A takım yükselmişti.