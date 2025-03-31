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 | Eyüp Ensar Yeşil

Bayern Münih simge ismi Thomas Müller ile vedalaşıyor!

Bayern Münih, Thomas Müller'e yeni kontrat vermeyerek yıldız golcüyü sezon sonunda takımdan ayrılmaya zorluyor. Müller, altyapıdan yetişerek 17 sezon boyunca Bayern forması giyerken, yüksek maaş bütçesi ve takımın gençleştirilmesi amaçla bu karar alındı.

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Bayern Münih simge ismi Thomas Müller ile vedalaşıyor!
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 21:14

Bundesliga devi Bayern Münih'in sembol ismi Thomas Müller sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor. Altyapısında yetişerek A takımda tam 17 sezon geçiren golcü futbolcu için yolun sonuna gelindi.

Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor: 25 yıl sonra ayrılık - 3. Foto

YOLLAR AYRILACAK

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih yönetiminin Müller'e yeni kontrat verilmeyeceğinin kararını ilettiği belirtildi. Bu kararda Müller'in maaş yükünün sebeplerden biri olduğu ifade edildi. Bayern Münih Onursal Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Uli Hoeness Müller'in belgeselinde, "Sadece yedek kalacaksa bırakmasını tavsiye ederim. Bu, onun muhteşem kariyerine yakışmıyor. Sürekli yedek kulübesinde oturan bir Thomas Müller de çözüm olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberde ayrıca yaz transfer döneminde takımın gençleştirilmesinin hedeflendiği aktarılırken maaş bütçesinin de düşürülmesinin planlandığı kaydedildi.

Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor: 25 yıl sonra ayrılık - 1. Foto

MÜNİH KARNESİ

Bayern Münih kariyeri boyunca altyapı dahil 830 maça çıkan Thomas Müller, 289 gol ve 278 asist kaydetti. Müller, 2000'de Bavyera ekibinin altyapısına transfer olmuş, 2009'da A takım yükselmişti.

Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor: 25 yıl sonra ayrılık - 2. Foto
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