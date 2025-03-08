Bayern Münih'e 2 avans verdiler! 3-2'lik sürpriz galibiyet

Bundesliga lideri Bayern Münih kendi sahasında Bochum ile karşılaştı. Bayern Münih'in 2-0 öne geçtiği maçta, Bochum sürpriz bir geri dönüşe imza attı ve deplasmanda galip geldi.

Bundesliga'da Bochum karşısına favori olarak çıkan Bayern Münih, kâbus yaşadı. Kendi sahasında 2-0 öne geçen Alman devi, 90 dakika sonunda 3-2 mağlup oldu. Ev sahibinin golleri Raphael Guerreiro'dan gelirken (14 ve 28), Bochum ise Jakov Medic (31), Ibrahima Sissoko (51) ve Matus Bero (71) ile karşılık verdi.

BAYER LEVERKUSEN ŞANSI KAÇIRDI

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Bayer Leverkusen, evinde Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 53 puanda kalan Leverkusen, liderle arasındaki puan farkını 5'e indirme fırsatını kullanamadı.

BORUSSIA DORTMUND HALA SIKINTILI

Kötü bir sezon geçiren Borussia Dortmund da yine kendi sahasında Augsburg'a 1-0 yenildi. 35 puanda kalan Dortmund, Avrupa kupaları hedefinde yara aldı.