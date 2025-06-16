Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin mesleği şaşırttı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 10-0'lık Bayern Münih maçında forma giyen Auckland City'nin kalecisi Conor Tracey’in gerçek mesleği şaşırttı. Conor Tracey, Yeni Zelanda'da bir ilaç deposunda çalışıyor. Tracey turnuva için çalıştığı yerden izin aldığını açıkladı.

YILLIK İZİN KULLANMAK ZORUNDA KALMIŞ

28 yaşındaki kaleci, "Yıllık izin ve ücretsiz izin kombinasyonunu kullanmak zorunda kaldım. Bayern, Benfica ve Boca'ya karşı oynamak yüzde yüz buna değer" ifadelerini kullandı.

Takımda bazı futbolcuların öğretmen, emlakçı ve balıkçılık gibi meslekler yaptığı belirtildi.