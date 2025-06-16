Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin mesleği şaşırttı

İstanbul
FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih'ten 10 gol yiyen Auckland City'nin kalecisinin mesleği şaşırttı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 10-0'lık Bayern Münih maçında forma giyen Auckland City'nin kalecisi Conor Tracey’in gerçek mesleği şaşırttı. Conor Tracey, Yeni Zelanda'da bir ilaç deposunda çalışıyor. Tracey turnuva için çalıştığı yerden izin aldığını açıkladı.
28 yaşındaki kaleci, "Yıllık izin ve ücretsiz izin kombinasyonunu kullanmak zorunda kaldım. Bayern, Benfica ve Boca'ya karşı oynamak yüzde yüz buna değer" ifadelerini kullandı.
Takımda bazı futbolcuların öğretmen, emlakçı ve balıkçılık gibi meslekler yaptığı belirtildi.